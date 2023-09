El consejo optimista de Juan Fernández Lobbe para que Los Pumas den vuelta la página: "Tenemos que..."

Los Pumas no tuvieron el debut esperado en el Mundial de Rugby Francia 2023. Cayeron ante Inglaterra por 27-10 en un mal partido de los dirigidos por Michael Cheika, que compromete a volver a la victoria para tener aspiraciones de clasificar a los cuartos de final. Esa necesidad de pensar en Samoa , el próximo rival, fue planteada en conferencia de prensa por uno de los entrenadores asistentes, el histórico Juan Fernández Lobbe.

Ya en el día después del partido, el excapitán de Los Pumas analizó el rendimiento e hizo hincapié en la importancia de los tres partidos restantes: "En estos momentos se puso el foco en cómo analizar bien lo técnico el partido. Fue un primer partido en el Mundial en el que no se pudo definir nada, no se pudo mostrar la gran preparación del equipo. No se encontraron soluciones. Hay que analizar rápidamente, porque quedan tres partidos muy, muy importantes para construir el sueño de este equipo".

Juan Fernández Lobbe.

El asistente de Cheika, especializado en line up, agregó sobre lo que se viene: "Ahora, tenemos que reconocer esos errores, cómo mejorarlos, cómo salir a buscar el próximo partido y no esperar que nos llegue, poder mostrar lo que es este equipo, el que tengo la suerte de ver en cada sesión de entrenamiento".

"Estamos muy confiados en la preparación que hemos tenido y lo que muestra e inspira el equipo en la cancha. Claramente no se mostró lo que el equipo puede ser. No estaría bien desde el liderazgo cambiar las cosas. Hay que mirar las cosas y entender por qué no pasó lo que queríamos que pasara y aprender de eso. Fue un golpe duro y hay que tomarlo", agregó.

Por último, cerró: "Nadie en un Mundial te va a regalar nada, los equipos aumentan su nivel y hay que salir a buscar los partidos. Tenemos doce días para preparar un partido muy bueno, difícil, de alta intensidad. Hay que salir a buscarlo".