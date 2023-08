El periodista “anti Messi” de ESPN que se burló de Leo cuando Inter Miami perdía 4-2: “Ante la adversidad se hace…”

Álvaro Morales quiso reírse de Lionel Messi y lo atendieron en las redes sociales. El periodista guatemalteco, que constantemente desmerece lo hecho por el astro argentino, protagonizó un particular momento en el que volvió a quedar en ridículo ante sus miles de seguidores en Twitter. El cronista de ESPN se apuró en atacar al rosarino y le salió bastante mal.

Durante el tiempo regular, y con el partido 2-4 en contra para Inter Miami, el personaje escribió: JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA. ¿También lo anularán? JAJAJAJAJA. Y recuerde usted: ante la adversidad, hay alguien que siempre se hace Pulguita. Ojo con lo que viene. Cuidado, cuidado, cuidado…".

Sin embargo, lo que vino, fue la reacción de Inter Miami para empatarlo y luego ganarlo en los penales, con un Messi estelar y lejos de reconocer su error siguió ninguneando al argentino: "Cremaschi marca el gol de la diferencia. No Messi. El primero le da la clasificación en penales. Messi no marcó el gane en 96 minutos. Hechos. No opiniones. Así lo hizo Montiel en la final del Mundial".

Luego fue más allá y sospechó de los jugadores de Dallas por ir a saludar a Messi tras el partido. "Los jugadores de Dallas pidiendo foto a Messi. El futbolista albiceleste no ha tenido rivales, sino fans. Mmm…", escribió Morales y cerró comparando a Leo con Cristiano.

"Lo bueno es que los Messilovers, que denostaban a CR7, el mejor jugador de la historia; por jugar en la que ellos llaman la Liga de ‘Camellos’, se han tenido que echar la de ‘Granjeros’ y la de la ‘Hamburguesa’, por Messi. Llamadas así, por ellos mismos. Jajajaaja", no aprende más este muchacho.