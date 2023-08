Un prestigioso periodista italiano asegura que una figura de River está a un paso de la Fiorentina

Luego de su buena victoria en el Monumental y la confirmación del regreso de Manuel Lanzini, River no tiene otra cosa en mente que la revancha ante Inter. Sin embargo, el conocido periodista italiano Gianluca Di Marzio dio una información que encendió las alarmas del Millonario: la Fiorentina estaría a un paso de llevarse a Lucas Beltrán.

Beltrán podría marcharse a la Fiorentina por 25 millones de euros.

Di Marzio, uno de los más prestigiosos en materia de mercado de pases, aseguró en su página web que la Viola estaría dispuesta a pagar los 25 millones de euros de la cláusula de salida del delantero: "La negociación está en fases avanzadas y podría cerrarse en las próximas horas", informó.

Afortunadamente para River, el periodista italiano agregó que el cordobés de 22 años jugará la revancha en Porto Alegre este martes para luego viajar a Florencia: "El categoría 2001 jugará el martes por la noche ante Inter en Copa Libertadores y luego saldrá listo para volar a Italia", concluyó.

La información de Di Marzio sobre Beltrán y la Fiorentina.

En los últimos días, Beltrán había sido vinculado con un interés por parte del Benfica para reemplazar al goleador Goncalo Ramos, en carpeta del PSG. No obstante, Fabrizio Romano, el periodista número uno en mercado de pases, echó por tierra estos rumores: "Entiendo que no hay nada avanzado desde Benfica por Lucas Beltrán. El acuerdo no estaba en fases avanzadas y se diluyó. Benfica trabaja en otras opciones para reemplazar a Goncalo Ramos", argumentó.

De hecho, las Águilas de Lisboa están en plenas negociaciones con el Flamengo por Pedro, el máximo goleador de la última Copa Libertadores. El Faraón buscaría un nuevo destino dada su pelea con un integrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli. No obstante, el conjunto carioca rechazó la primera oferta.