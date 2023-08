Tevez le marcó la cancha a la dirigencia de Independiente con uno de los refuerzos: "Yo no lo pedí a..."

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre distintos temas de la actualidad del equipo, que se prepara para enfrentar a Gimnasia en otro partido clave en la lucha por permanecer en la categoría.

"Gimnasia será un partido duro desde el primer minuto, Independiente no gana hace mucho allá y es otra final que tenemos que jugar, no tengo el equipo todavía. Hay que seguir luchando, acá si perdés un partido es una crisis y si ganas sos el mejor, debemos encontrar un equilibrio", afirmó el Apache sobre el partido.

Luego, se metió de lleno en el tema incorporaciones, al confirmar las llegadas de las tres caras nuevas del club, Domingo Blanco, Santiago Toloza y Julio Buffarini. Primero se refirió a la llegada de Mingo, que tendrá un segundo paso por el club: "Lo de Mingo es una situación que me agarra a mi con la negociación avanzada y bienvenido sea, que se suma al barco con nosotros".

"Yo lo que pedí fue a Toloza y Buffarini. Porque creo que por el lateral derecho solo tenemos a Isla. Buffarini me da eso y también adentro del vestuario es importante para acompañar a los chicos en este momento. Tolosa me da uno contra uno que me falta y es un jugador muy completo que me puede servir muchísimo", explicó, sobre los motivos para contratar al defensor y al volante.

Finalmente, se refirió a otro de los refuerzos que están por llegar al Rojo, a pesar de que aún no ha firmado y ya generó polémica. El entrenador se despegó de la contratación de Francisco Bonfiglio y hasta comunicó cuál será la decisión a tomar al respecto. "Bonfiglio yo no lo pedí y no creo que se sume al plantel profesional. Si lo traen, lo trae la dirigencia, no es un tema mío", sentenció.

El joven de 21 años hizo las inferiores en San Lorenzo pero se fue en 2012 al Villarreal C de España, libre, amparado por la patria potestad.

El equipo de Tevez, antes de su llegada, ya había traído a Federico Mancuello, Mauricio Isla, Alexis Canelo y Felipe Aguilar. Estos son los únicos refuerzos hasta el momento.