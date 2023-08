La fuerte decisión de Maxi Romero por los insultos de los hinchas post eliminación de Racing ante Boca

La bronca por la eliminación de la Copa Libertadores no cesa en Racing. Más allá de las críticas a Víctor Blanco y Fernando Gago, la carátula de chivo expiatorio cayó en los hombros de Maximiliano Romero. El reemplazante de Roger Martínez tuvo las dos chances más claras de la Academia en la serie contra Boca, una en la Bombonera y otra en el Cilindro. Ninguna terminó en gol, por lo que muchos hinchas lo culparon de la derrota y se vio forzado a tomar una decisión indeseable.

Así como en diferentes medios, los fanáticos académicos apuntaron contra el delantero en las redes sociales. Ante la cantidad de insultos y mensajes reprochables que recibió, el ex Vélez y PSV Eindhoven cerró su cuenta de Instagram para cortar por lo sano con las agresiones.

Maxi Romero, de apenas 24 años, tuvo un mano a mano ante Chiquito Romero que dio en el palo. Dicha jugada sucedió a los 2 minutos de juego, por lo que hubiese cambiado el partido de vuelta y la serie entre Racing y Boca por completo.

Romero borró su Instagram tras la eliminación de Racing.

En lo que va del año, el número 15 metió 5 goles en 30 partidos entre todas las competencias. De esa treintena de encuentros, Romero fue titular en 25. A raíz de esto, Fernando Gago recibió una picante pregunta de parte de una periodista partidaria de Racing: "¿Qué le ves a Romero de especial para ponerlo siempre de titular?", disparó.

Lejos de esconderse, el DT de la Academia bancó a su delantero: "Maxi tiene un trabajo espléndido para el equipo y yo confío muchísimo en él. Yo no le puedo responder y decirle exactamente al hincha, porque es hincha. Y lo entiendo, eh, lo entiendo porque el hincha quiere que el 9 haga goles. Eso está claro. Hay un montón de determinaciones que te llevan a poner a un jugador o no. No es el resultado. [...] Maxi sabe que yo confío en él como confío en todos los jugadores del plantel. No pasa por defenderlo o no, yo creo en todos los futbolistas que están y los voy a defender a muerte. Sea quien sea y eso no lo voy a cambiar jamás", aseguró Pintita.