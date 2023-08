El elogio de Insua a sus dirigidos tras la victoria de San Lorenzo ante San Pablo: "No es para..."

San Lorenzo consiguió una importante victoria en su estadio este jueves ante San Pablo por 1 a 0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Rubén Darío Insua dio una nueva muestra de carácter y se impuso ante un duro rival con gol de Adam Bareiro y puntos muy altos de rendimiento, principalmente de algunos chicos del club a los que el entrenador le dedicó unas palabras.

"El otro día me mostraba un resumen uno de mis colaboradores, sobre la cantidad de partidos que tienen los jugadores que vos me acabas de nombrar (por algunos chicos del club), hace un año. Algunos tenían tres, otros cinco. Ahora ya tienen 40, 45, 50", señaló.

El Gallego Insua sobre el futuro de San Lorenzo

"No es fácil jugar con la camiseta de San Lorenzo. No es para cualquiera. En un estadio repleto de público. Obviamente el roce, la cantidad de partidos, la posibilidad de ganar clásicos importantes, eso te lleva a mejorar en la toma de decisiones, en la autoestima, la inteligencia, el rigor que te da el fútbol argentino en particular y eso trasladado al plano internacional", agregó Insua.

"San Lorenzo como proyecto tiene muy buenos jugadores jóvenes. Muy buen nivel. Ya lo están demostrando. Giay, Barrios, Leguizamón, Gastón Hernández y algunos otros que les tocó estar en el banco. Seguiremos en esa línea porque creo que eso le está trayendo al club un buen presente y esperemos que un buen futuro", cerró.