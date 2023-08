La tremenda advertencia de Tevez a todo Independiente tras el polémico penal: "Tenemos que acostumbraron a que van a..."

Carlos Tevez comenzó con el pie derecho su ciclo como director técnico de Independiente. En un partido marcado por la polémica que generó el penal a favor del Rojo en el último minuto del partido, el dueño de casa se quedó con tres puntos vitales que lo alejaron de la zona de descenso por la tabla anual.

Durante la jornada de este martes, el Apache enfrentó los micrófonos del programa Pelota parada de la pantalla de TNT Sports y habló de todo. Para comenzar, el flamante DT del elenco de Avellaneda se mostró conforme porque según su parecer, pese al poco tiempo de trabajo los futbolistas mostraron lo trabajado en la semana.

"Pensando que tuvimos solamente cuatro días para trabajar, creo que algunas cosas se vieron. Obvio que tenemos que seguir mejorando, es un equipo que viene muy golpeado. Siento alivio cuando el equipo hace las cosas bien. Hicimos un gran partido. Nos quedan 12 finales", comenzó Tevez.

A la hora de hablar sobre la falta sancionada por Fernando Rapallini a Martín Cauteruccio sobre el final del encuentro, que el VAR no solo que ratificó sino que además marcó que fue adentro del área y no afuera como había cobrado el árbitro, expresó: "Todo se magnifica por mi nombre y por Independiente. Tenemos que ir acostumbrándonos a que van a querer quitarnos méritos de todos lados. Lo más importante es respetar al rival. Está bien que se quejen porque para ellos no fue penal. Nosotros tenemos que seguir enfocados y seguir por este camino que vamos a ganar más partidos de los que vamos a empatar o perder".

"Para mí sí fue penal, pero estoy del lado que gané", sentenció Tevez a la hora de dejar clara su postura con respecto a lo sucedido en el área de Vélez.