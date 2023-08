Video: la acción provocadora de Gallardo con Blondel que no se vio en TV

Uno de los grandes escándalos del fin de semana tuvo lugar en Junín. Tras triunfo de Sarmiento ante Boca por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, se desató un tumulto que derivó con las expulsiones de Nahuel Gallardo en el local y Lucas Blondel en el elenco visitante.

Durante la jornada de este lunes se dieron a conocer nuevas imágenes de lo sucedido luego del pitazo final de Silvio Trucco. En las mismas, las cuales no se observaron en la transmisión oficial, se puede apreciar que es el hijo del Muñeco quien toma del cuello y empuja al defensor del Xeneize.

Ante los micrófonos, al ser consultado sobre lo sucedido, Gallardo expresó: "Lo fui a saludar a Blondel y me negó el saludo. Me calentó que no me dio la mano. Yo no lo haría. En la victoria y en la derrota tenés que ser siempre el mismo. Yo no comparto lo que hizo. Fui a saludarlo bien”.

"Después se metió Benedetto y los demás a armar el tumulto. No pasó nada. El que armó el problema fue él. Vino Silvio sin mirar nada. Benedetto me tiró la piña, intenté agacharme y al ver el tumulto empezó a repartir tarjetas sin saber nada de lo que había pasado", añadió el jugador de Sarmiento.

Para finalizar, Gallardo decidió apuntar contra el 9 de Boca y sentenció: "Trucco me dijo que parece que mismo los de Boca vinieron a decirle a él que lo echen a Benedetto. Se ve que no sé, será medio un estorbo... Mismo los de Boca querían que lo echen a Benedetto. Recién hablé con los árbitros. Se ve que es medio un estorbo".