El sincericidio del DT de Nashville antes de visitar al Inter Miami de Messi: "Siento que chocamos contra la..."

Luego de su gran debut con gol en Nueva York, Lionel Messi tendrá su segundo capítulo en la MLS ante un viejo nuevo conocido como Nashville SC. Apenas 10 días después del triunfo en la final de la Leagues Cup, el Inter Miami recibirá a una de sus víctimas en el DRV PNK Stadium, en lo que será una batalla en la lucha por llegar a los playoffs de la Conferencia Este. En la previa a ese duelo, el conjunto amarillo sufrió la peor goleada de su historia: "Siento que hoy nos chocamos contra la tierra luego de lo que fue una excepcionalmente buena final hace una semana", aseguró Gary Smith, su entrenador.

En su regreso a la MLS, Nashville perdió por 4-0 ante el Atlanta United de Thiago Almada. En conferencia de prensa, el DT inglés advirtió a sus dirigidos antes de volver a verse las caras con Messi y el Inter Miami: "No puedes tener una racha en liga como esa y esperar estar en la conversación por un partido de local en playoffs. Tenemos que recuperarnos y volver a la senda del triunfo, y no va a ser mucho más fácil el próximo miércoles a la noche", sentenció.

Más allá de haber llegado a la definición del certamen norteamericano, Nashville arrastra una pésima racha de seis derrotas en los últimos siete partidos de MLS y está séptimo en el Este, justo en el último puesto que clasifica directamente a postemporada. La frase de Smith hace referencia a que apunta a terminar entre los cuatro primeros de su conferencia para tener ventaja de localía en la primera ronda de los cruces directos.

Por otra parte, el entrenador de las Seis Cuerdas aseguró que el haber llegado hasta la final de la Leagues Cup no va a confundir a su equipo: "No creo que suframos de 'resaca' tras la final. Esas emociones no son fáciles de manejar tras 24, 48 horas. Pero la reacción que vi me deja la sensación de que estamos en un buen lugar y estamos listos para comenzar de nuevo", concluyó.

Luego de caer en la final ante Inter Miami, Nashville SC retomó su camino en la MLS con la peor caída de su breve historia como franquicia. Con este paronama, el equipo de Gary Smith visitará South Beach el miércoles a las 20:30 por la 29° jornada de la liga estadounidense.