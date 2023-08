La sorpresiva noticia sobre el Flaco Menotti que conmueve al fútbol argentino

Una inesperada noticia sorprendió a los futboleros argentinos este domingo. José Ramón Fernández, periodista mexicano que trabaja para la cadena ESPN, publicó en mensaje en sus redes sociales que generó mucha preocupación. Según el cronista, César Luis Menotti atraviesa un complicado momento de salud y que se encuentra internado en un hospital de Buenos Aires.

Leyenda

"Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del fútbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina", fueron las palabras que escribió.

Por el momento, no se han brindado mayores detalles y solamente la publicación de Fernández es la que apareció confirmando el mal momento del campeón del mundo en 1978. A los 84 años, el Flaco es el actual director de Selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino y director ejecutivo de la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti.