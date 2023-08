El fulminante posteo de un jugador de Vélez tras el polémico penal para Independiente: “¡Fue una…!”

A Vélez se le escapó un punto de oro en Avellaneda. Sobre el final del encuentro, Fernando Rapallini sancionó un polémico penal por falta sobre Martín Cauteruccio, un fallo que dejó muchísimas dudas. Luego, Santiago Giménez Rojas lo cambió por gol para el triunfo de Independiente, pero Braian Romero, uno de los refuerzos del Fortín, no se quedó callado.

El posteo de Braian Romero en su cuenta de Instagram (Captura: TyC Sports)

Al igual que el entrenador Sebastián Méndez, todo el plantel del club de Liniers se retiró del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en silencio. No obstante, el delantero ex River explotó a través de una historia en su cuenta de Instagram: "Lo que pasó esta noche no está bueno que pase (no fue foul ni tampoco penal)", comenzó.

Luego, Romero despotricó contra el arbitraje de Rapallini y la función del VAR, que fue quien sancionó la pena máxima para el equipo de Carlos Tevez cuando el referí había marcado falta fuera del área: "Esta gente del VAR te maneja el partido desde arriba, mínimo tendrían que invitar al árbitro que es la máxima autoridad a que vea y tenga la opción de decidir si es penal o no".

PENAL PARA EL ROJO uD83DuDDA5?



Rapallini cobró falta sobre Cauteruccio en el borde del área, el VAR revisó la jugada y sancionó la pena máxima#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ZtHuL4WBAU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 27, 2023

"¡¡Fue una injusticia y uno siente impotencia!!", exclamó el delantero de Vélez. Claro, no era un partido más, ya que ahora Independiente tiene un punto más que el Fortín en la parte baja de la tabla general.

Por último, Romero marcó la fortaleza el plantel: "Seremos más fuertes como grupo y equipo. Defenderemos con más fuerzas a la institución que nos toca representar".