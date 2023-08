La honestidad brutal del capitán de Houston Dynamo sobre Messi antes de enfrentarlo en la final: "Lo sufrí y..."

Este miércoles por la noche, de la mano de Lionel Messi, Inter Miami llegó a la segunda final de toda su historia. En esta ocasión, luego de vencer a Cincinnati por penales, la franquicia estadounidense buscará levantar el trofeo de la US Open Cup. Su rival será el Houston Dynamo.

En la previa del duelo por el título, quien alzó la voz fue Héctor Herrera. El mediocampista mexicano, que ya se vio las caras con el rosarino en el Mundial de Qatar 2022, enfrentó los micrófonos luego del triunfo de su equipo ante Real Salt Lake por la segunda semifinal del torneo.

Al ser consultado sobre el enfrentamiento ante Lionel Messi, el cual tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, manifestó: "Todo el mundo quiere jugar contra él, es el mejor del mundo. En mi opinión es el mejor del mundo, no tengo dudas. Ves cada partido lo que hace, lo sufrí y enfrenté un montón de veces en Europa y con la Selección. Para mí es el mejor del mundo.

El hombre de 33 años, que formó parte de la Selección Mexicana en la última cita mundialista, elogió a Tata Martino, quien lo dirigió durante el mencionado certamen: "Tienen un gran técnico. Yo lo tuve en la Selección, lo conozco a la perfección y creo que está haciendo un gran trabajo".

Además, Herrera se refirió a la jerarquía del Inter Miami, rival con el que peleará el título de la US Open Cup: "Son jugadores de elite que estaban en cada once ideal del año. Messi tiene la posibilidad de ganar el Balón de Oro estando en la MLS, va a ser algo histórico para la Liga y su crecimiento. Uno sueña con jugar contra los mejores y una de las formas que yo he aplicado siempre es usar su nombre y prestigio como motivación".

Para finalizar, habló sobre la gran cantidad, y calidad, de refuerzos que llegaron a la franquicia de David Beckham: "Más que molestar, me motiva que tengan jugadores de gran calidad. Esto hace al crecimiento de la Liga y a la competencia. Siempre quiero jugar contra los mejores del mundo. A mí, en lo personal, es algo que me motiva".