La revelación de Tevez sobre los refuerzos que pueden llegar a Independiente: "No tengo tiempo de..."

Carlos Tevez llegó a Independiente con la dificil misión de salvarlo del descenso, pero con la premisa de trabajar duro para lograrlo. Además, el Apache se puso en contacto con algunos de sus excompañeros, como el Cali Izquierdoz, para darle un salto de calidad a un plantel limitado. En esa línea, el nuevo DT del Rojo aseguró que quiere tres jugadores, aunque no serán cualquiera: "No es traer por traer, de ayer a hoy me ofrecieron 20 jugadores. No tengo tiempo de ver a uno que llega de Paraguay, necesito que llegue, se ponga la camiseta y juegue".

En diálogo con ESPN F12, el flamante entrenador del conjunto de Avellaneda aseguró que el excapitán de Boca está muy cerca de ser nuevo jugador de Independiente: "Sé que 'Cali' Izquierdoz viene, se pone la camiseta y juega. En este momento no podemos traer por traer. Ahora es un tema de la dirigencia pero está encaminado y esperamos llegar a un buen puerto porque lo esperamos", expresó.

Además, Tevez dio a conocer su interés por el delantero de Barracas Central, Lucas Colitto: "Me gusta, tiene un buen uno contra uno que nos puede dar mucho. Tiene las características de los jugadores que estamos buscando", afirmó. El extremo de 29 años disputó 17 partidos y no convirtió goles para el Guapo en lo que va del año.

Colitto, de 29 años, es del interés de Tevez

Luego de su presentación oficial y tras completar la segunda práctica al frente del plantel, el "Apache" reiteró su optimismo y la recepción que tuvo por parte de los hinchas: "El hincha siempre me va mirar de reojo pero yo estoy como en casa. Hoy llegué a las 7 de la mañana y todos me tratan como un hijo más. Estoy a gusto y contento", destacó el exdelantero, que espera sacar al "Rojo" de este delicado presente y después pensar en el futuro.



"Hablar de proyecto ahora es una equivocación, pero yo creo que Independiente tiene que empezar a jugar amistosos con la Juventus. Queremos llevar al club al nivel que merece", planteó.



Por su parte, Tevez invitó a todos los ídolos y referentes del club a unirse para hacer frente a este momento: "Necesitamos a todos los ídolos. Todavía no hablé con el 'Bocha' (Ricardo Bochini) pero tienen las puertas abiertas", señaló.



Tevez debutará como DT de Independiente contra Vélez Sarsfield el próximo domingo a las 19:15 en el estadio Libertadores de América- Ricardo Bochini por la segunda fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Fuente: Télam