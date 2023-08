La reacción de los hinchas de Independiente con Tevez a la salida de la conferencia en el estadio

Carlos Tevez fue presentado ayer como nuevo entrenador de Independiente. En una extensa e interesante conferencia, el Apache arengó enfáticamente a sus dirigidos con un "el que no se tira de cabeza, no juega", y realizó un pedido especial al decir que solo no puede "salvar esto, sino entre ellos (dirigentes), nosotros, los jugadores y los hinchas".

Sus palabras, al parecer, fueron bien recibidas por el público del Rojo que cuando finalizó la conferencia lo esperó a salida para darle su apoyo y cariños. Al verlos, Carlitos se acercó, se tomó fotos con todos y charló por varios minutos con ellos, antes de subirse a su vehículo para marcharse del lugar.

La primera prueba que tendrá Tevez será el partido del próximo fin de semana ante Vélez, otro de los rivales con los que luchará por mantener la categoría. Si el torneo finalizará hoy, el Rojo debería jugar un triangular para evitar el descenso con Huracán y Colón, ya que los tres acumulan 28 unidades, seis más que Arsenal quien está casi condenado a volver a la Primera Nacional.

"Acá nos tenemos que apoyar en el equipo, porque todos hacen falta. Pero siempre está primero el club, y yo voy a estar 24/7 dando la vida para esta institución. Mi apellido está en juego. Por eso les dije a los muchachos que tienen que ser hombres, y el que no quiere subirse al tren, tiene las puertas abiertas para bajarse", expresó Tevez.

Que, reconoció, Carlos Izquierdoz tiene ganas de jugar en Independiente: "Solamente le digo al hincha de Independiente que tiene ganas de venir, tiene ganas de ponerse la camiseta de Independiente y eso para mí es importantísimo. Yo soy muy optimista y creo que si los planetas se alinean podemos tener al Cali (Izquierdoz) pero yo estoy convencido de que le va a dar mucha experiencia en este momento. Se va a poner la camiseta y va a dar la vida por Independiente, que es lo que necesitamos".