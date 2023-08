David Beckham le respondió al periodista 'anti Messi' con una lapidaria frase: "Es el mayor..."

Después de que Inter Miami consiga ganar la Leagues Cup, Álvaro Morales apuntó nuevamente contra Lionel Messi. El polémico periodista centroamericano se pronunció en las rede sociales con publicaciones insólitas con las que buscó desmerecer la actuación del futbolista argentino en la final ante Nashville.

"Messi ganaría la ‘Knives Cup’. No es ninguna sorpresa. La MLS puede dormir en paz. Ahora: ¿Si es todopoderoso porque no definió esto antes? ¿Por qué irse a los penales si es un ser “divino”? Simple: desde hace mucho ya no puede en los momentos 'importantes'. El título de la Leagues Cup de Messi & Friends: hipocresía y pérdida de tiempo", escribió el hondureño de ESPN.

Beckham defendió a Leo.

Ante esto, David Beckham fue consultado al respecto y le respondió con mucha altura. No lo nombró, pero le envió un mensaje claro que seguramente escuchó: "Cada vez que Leo marca uno de estos goles, cada vez que Busi (Busquets) hace uno de estos pases, cada vez que Jordi hace una de estas carreras, la gente dice: ‘¿Está arreglado?’".

"Es el mayor cumplido que se les puede hacer a estos jugadores porque es como una película. Los miras y es emotivo verlos porque todo sobre su juego es hermoso, todo sobre su forma de ser es hermoso, todo sobre ellos como individuos fuera del campo es hermoso", expresó el accionista de Inter Miami.

El astro argentino debutará esta noche en la semifinal de la US Open Cup, el torneo más antiguo del fútbol de Estados Unidos, cuando visite con Inter Miami a FC Cincinnati, con el objetivo de disputar una nueva final tras haberse coronado campeón en la Leagues Cup.