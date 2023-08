Qué dijo Demichelis sobre Borja tras el conflicto con el colombiano: “Hasta diciembre habrá una…”

Martín Demichelis, entrenador de River, reconoció que se fue de la cancha de Argentinos Juniors "muy preocupado, por los errores que le permitieron al Bicho convertir en momentos clave del partido y también se refirió al presente de Miguel Ángel Borja, quien volvió a ser titular luego de varios partidos y con quien tuvo una tensa reunión tras las quejas del colombiano por no jugar.

"Hoy me decidí por Miguel Borja. Hasta diciembre, entre él, Rondón, Facundo (Colidio) y Pablo (Solari), va a haber una pelea sana. Veremos al final del torneo, quien se queda con la posición", expresó el entrenador en la conferencia post partido.

River perdió en el debut de la Copa.

Además se refirió a la pobre estadística que tiene su equipo jugando de visitante, ya que solamente ganó un partido de los últimos doce que jugó: No me pasa desapercibido no poder ser los mismos de visitante. Nos falta ser más sólidos y contundentes, hacer más posesiones. Vamos a seguir trabajando. El mensaje con respecto a local y visitante no es otro".

"De acá al Trofeo de Campeones hay que demostrar lo que fuimos durante ocho meses en el ámbito nacional. No podemos bajarnos de eso. Por momentos lo hicimos muy bien, aunque obviamente recibir tres goles y perder no está bueno. Pero no vamos a perder la manera de trabajar, ni la línea, ni la armonía: sacaremos esta situación adelante, no hay ninguna duda", agregó.

Luego cerró recordando la eliminación de la Copa: "Está claro que el golpe de Inter fue muy duro, había una gran ilusión a nivel institucional, estábamos para mucho más. A pesar de ese golpe, a mí me preocupa muchísimo trabajar esta semana desde lo anímico, lo motivacional y lo emocional con el grupo. Los muchachos son unos fenómenos".