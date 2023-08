La tremenda acusación de Cavallero a Tarragona sobre su pase caído a Independiente: "Hicimos una videollamada y..."

Independiente vive uno de los momentos más angustiantes de su historia. Ahogado en la lucha por el descenso y una situación institucional pocas veces vista, el Rojo tiene a su presidente de licencia y se quedó sin entrenador y sin mánager en un fin de semana. Este lunes se confirmó la renuncia de Pablo Cavallero, secretario técnico del club, quien brindó algunos detalles de su salida e hizo tremendas revelaciones sobre lo acontecido en el último mercado de pases con Cristian Tarragona.

En búsqueda de mejorar un plantel con muchas carencias, Independiente apuntó al delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata como un refuerzo importante. Cuando las partes tenían todo arreglado, el pase se cayó de la noche a la mañana, el jugador rompió la relación con su representante y desde el Rojo lo acusaron de "pedidos incoherentes". En diálogo con TyC Sports, Cavallero contó su parte de la historia.

"Mirá, yo había llevado a Tarragona a Vélez en su momento [...] Cuando reactivamos esa búsqueda por un delantero para competir con los que están, yo hablé muy claro con él, él quería venir. A él se le vencía el contrato en diciembre y tenía una cláusula para salir, el club se puso de acuerdo con la gente de Gimnasia para mejorar un 20% esa cláusula que era solo para el extranjero. También se llegó a un acuerdo por un contrato de dos años con él", aseguró el exmánager del Rojo.

Cavallero aseguró que Tarragona habría utilizado a Independiente

Luego, Cavallero aseguró que Tarragona tuvo un comportamiento muy particular hacia Independiente: "Fuimos a la oficina, lo esperamos. Hicimos una videollamada en la que nos cambió muchas condiciones sobre el final. En eso no estoy de acuerdo, cuando uno da la palabra, no hace falta firmar las cosas, simplemente llevarlas a cabo. Él nos empieza a pedir los contratos ese mismo día y nosotros le pasamos un borrador sin membrete del club", comenzó a relatar.

"En el camino de mi casa a la oficina, empezó a pedir otras condiciones. Un alquiler y otras cosas más, y la verdad es que accedimos porque nos hacía ilusión que venga, más allá de lo que habíamos pactado", reconoció el exsecretario deportivo de Vélez e Independiente. En la misma línea, continuó: "Sobre la hora, nos dijo que él no iba a salir de La Plata a Avellaneda para firmar el contrato si no era con el membrete del club. Lo hablamos con el despacho de abogados del club, se mandó todo membretado y bueno, al final nos dimos cuenta de que lo que quería era negociar una mejora de contrato con Gimnasia".

Por último, el exmánager de Independiente aseguró que le mostraron una camiseta con su nombre a Tarragona, que al final se quedó en el Lobo platense. Este no fue el único refuerzo que se le escapó a Cavallero, ya que dio a conocer que se contactó con 48 jugadores y solo cuatro le dieron el OK para vestir la casaca del Rojo.