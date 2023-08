La polémica chicana de Milito a un juez de línea en Argentinos-River: "¡Que no se te noten tanto las…!"

Gabriel Milito vivió con mucha intensidad la victoria ante River. El entrenador de Argentinos Juniors, además, protagonizó un entredicho con uno de los jueces de línea por algunos fallos que entendió eran para su equipo. Al ver su reacción, Fernando Echenique se acercó y el DT lanzó una polémica chicana.

Mientras dialogaban, Milito le explicó que hubo un par de jugadas que marcó equivocadamente para River y lanzó. "Él cobró un córner, que no fue, y lo terminaste salvando vos. Y recién un lateral que era para nosotros, que lo cobra para River. Que no se te noten tanto las plumas, que no se te noten tanto las plumas", expresó mientras el árbitro trataba de tranquilizarlo.

Cuando Echenique escuchó la frase le pidió que "no le falte el respeto" y Milito respondió: "No falto el respeto, él me lo falta a mí, el me lo falta a mí". Luego el partido siguió, Argentinos se quedó con la victoria y, más calmado, analizó lo ocurrido: "River es el último campeón del fútbol argentino con total merecimiento. Nosotros teníamos que intentar quitarles tiempo de arranque".

"Desde el minuto uno al final salimos convencidos a ganar. Intentamos cortarles el tándem Palavecino, Enzo Díaz y Barco, que fue lo que sufrimos en principio. En el segundo tiempo, la idea y él comportamiento del equipo fue el de atacar constantemente, incluso ya en el 3-2", agregó.

Pero, para cerrar, elogió al River de Demichelis: "Siempre salen partidos entretenidos por cómo jugamos ambos equipos, los dos queremos tener siempre la pelota para atacar. Valoro cómo de local o visitante siempre salimos a hacer nuestro juego, animándonos y compitiendo más allá de las virtudes del rival. Somos dos equipos valientes".