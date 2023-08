La picante respuesta de Batallini a los hinchas de Independiente que lo silbaron: “Es normal, si…”

Damián Batallini tuvo un corto paso por Independiente. El volante estuvo durante el 2022 en el Rojo y se marchó luego de que Leonardo Stillitano le expresara que no sería tenido en cuenta. Se marchó al Necaxa y en este mercado de pases se sumó a Colón de Santa Fe por pedido de Pipo Gorosito. El sábado volvió a Avellaneda y no lo trataron demasiado bien.

Durante el partido, en cada pelota que tocó, se escuchó un murmullo y cuando salió de la cancha gran parte del estadio lo silbo. Luego del partido, que terminó con victoria sabalera, Batallini fue consultado al respecto y fue muy picante: "Normal, chiflan a los jugadores de ellos, no me van a chiflar a mí?. Me gritaron de todo, pero traté de hacer oídos sordos si no me iba a volver loco".

Con la camiseta de Independiente, Batallini jugó 36 partidos (29 como titular), marcó 3 goles y dio 6 asistencias. Cuando se marchó dejó un sentido mensaje pero, al parecer, eso no alcanzó para que el recibimiento en el Libertadores de América sea diferente.

"Me toca despedirme de este hermoso club, fue un honor y privilegio vestir este escudo. Quiero agradecerles a mis compañeros, a toda el área médica, utileros, a todos los empleados del club y a todos los hinchas, que siempre me trataron de la mejor manera. Muchas gracias y muchos éxitos, Rojo querido!!", fue lo que escribió tiempo atrás.