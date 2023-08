El sincericidio del DT de Nashville con Messi tras perder la final ante Inter Miami: “Para ser honesto, si no fuera por el…”

El Inter Miami se impuso ante Nashville SC como visitante, en el marco de la final de la Leagues Cup, que le permitió a Lionel Messi y Tata Martino ser campeones por primera vez desde que llegaron a la institución, en apenas un mes. De hecho, se convirtió en el primer trofeo de la corta historia del club, fundado en 2018.

Los destellos de Messi por momentos fueron simplemente demasiado para Nashville, que aún así logró hacer un buen partido. El astro argentino anotó el primero en un golazo y el empate fue alcanzado por intermedio de la pelota parada. Después, pudo perderlo en la jugada final pero en líneas generales, los dirigidos por Gary Smith resistieron e hicieron un buen segundo tiempo.

Mirá el video:

Precisamente fue el entrenador Smith el que se refirió al juego y en especial, halagó a Lionel Messi. "Esta es la primera vez que lo veo jugar en vivo. Y creo que lo que me quedaría claro es que hay momentos en el juego en los que simplemente no se puede jugar. No es durante un período prolongado. No es por 90 minutos. Hay ventanas, donde simplemente cobra vida y es casi imposible lidiar con lo que quiere hacer".

Luego, dejó una fuerte reflexión sobre el 10: "Para ser completamente honesto, si no fuera por el hombre del momento en Inter Miami, habríamos ganado esta noche. El gol que marcó es simplemente increíble, de la nada, y con su único otro remate a puerta pega en el poste”.

Gary Smith, DT de Nashville.

Por otro lado, se refirió al plan de juego para enfrentar al equipo del astro argentino: "Jugar contra Miami es enormemente difícil, pero parte del plan de juego esta noche era mantenernos emocionalmente concentrados en el juego". Y agregó, con autocrítica: "Sentí que en el último tercio esta noche, nos faltó un poco de innovación".