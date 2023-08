La racha de 13 años que Solari cortó con su doblete ante Inter: de qué se trata

Luego de haber sido duda en la previa, cuando peleaba junto a Nacho Fernández por un lugar en el once titular, Pablo Solari comenzó en el banco. El puntano ingresó en el complemento y fue la gran figura de River en el triunfo ante Internacional de Porto Alegre por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cuando su equipo se encontraba en desventaja, Martín Demichelis dispuso el ingreso del atacante. Tan solo pasaron dos minutos para que ya mostrara su influencia en el marcador. Tras anotar la igualdad, 13 minutos más tarde convirtió el gol que significó el triunfo del Millonario en el primer chico de la serie.

En este contexto, Solari emuló la marca obtenida por Gonzalo Higuaín en la Copa Libertadores del 2006. Desde aquel entonces, 13 años atrás, ningún futbolista del elenco de Núñez había convertido un doblete en una instancia de eliminación directa del certamen continental.

En la mencionada edición River se vio las caras ante Corinthians por los octavos de final del torneo. En el Monumental, el dueño de casa se quedó con el triunfo por 3-2 y viajó a Brasil para liquidar la serie. En el Pacaembú, el Millonario ganó 3-1 gracias a los dos goles convertidos por el Pipita.

Tras el triunfo ante Inter, Solari manifestó cuál fue su diálogo con el DT antes de ingresar: "Demichelis me dijo que juegue libre, tranquilo, que ayude a mis compañeros. Estoy contento por el equipo. Aunque sea mínima, la ventaja nos sirve. Inter es un equipo muy duro, que no nos iba a dar la tarea fácil. Yo estoy para aportar al técnico en donde me necesite".