La particular respuesta de Solari sobre si hizo méritos para ser titular en River: “Demichelis me dijo que…”

Martín Demichelis, entrenador de River, batió un récord histórico de triunfos seguidos en condición de local con la decimoquinta victoria del año ante Internacional de Porto Alegre, en los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero claro, para poder sostener esa marca, tuvo que recurrir a un Pablo Solari que está en un gran nivel y que muchos piden que sea titular.

Ante esto, luego de haber marcado los dos goles millonarios en el Monumental, el puntano fue sincero: "Estoy para aportar desde donde me toque. Nos quedamos con una espinita porque podríamos haber sacado una diferencia más grande. Me estoy sintiendo mejor, tengo que seguir mejorando y estoy contento porque contra Racing no había podido convertir".

"Demichelis me dijo que juegue libre, tranquilo, que ayude a mis compañeros. Estoy contento por el equipo. Aunque sea mínima, la ventaja nos sirve. Inter es un equipo muy duro, que no nos iba a dar la tarea fácil. Yo estoy para aportar al técnico en donde me necesite", agregó el ex futbolista de Colo Colo.

Luego, sobre el cruce con Inter, reflexionó: "La fase de Libertadores son muy complicadas y cuanto mejor diferencia saquemos mejor es. Ahora debemos enfocarnos en el martes (la revancha en Beira Río), hacer un mejor partido y así llevarnos la clasificación. Yo vengo a aportar a los que venían haciendo, a lo que necesiten".

"No nos podemos quedar con lo que ya se hizo, el martes va a ser un partido durísimo, y más ante un rival por como es Inter. El martes vamos a tratar de hacer el mejor partido posible", agregó. Para Solari fue su gol número 16 en 50 partidos desde que se incorporó al club de Núñez en julio del último año, todavía con Marcelo Gallardo de entrenador.