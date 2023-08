Heinze explotó contra un periodista que lo tildó de “maleducado” tras la derrota de Newell’s: “¡Pero dejame…!”

Cada partido de Newell's da pie a una conferencia de prensa picante de Gabriel Heinze. Si encima el resultado es adverso, la carátula puede pasar de picante a explosiva, tal como sucedió tras la caída de la Lepra ante Corinthians por 2-1 en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana. En San Pablo, el Gringo tuvo un muy tenso cruce con un periodista que lo trató de "maleducado".

Todo nació a raíz de la pregunta de un cronista sobre la extraña situación que lo tocó vivir a Lisandro Montenegro. El juvenil de 20 años ingresó a los 14 minutos del segundo tiempo y Heinze lo volvió a sacar a falta de seis para el final. Por eso, el DT dio sus razones: "Yo puse el 4-4-2... tenía que elegir uno, me imagino que me lo decís porque lo puse y lo saqué, ¿no? Eso a mi no me cambia, yo estoy acá para hacer lo mejor para el colectivo. Si tengo que hacer lo mejor para el colectivo, lo voy a hacer y le pediré disculpas. Ellos pusieron dos medios y [interrumpe el periodista] ¿Me dejas terminar? ¿Me dejas terminar mi respuesta o no te interesa?", disparó ante la doble interrupción del periodista.

"No te molestes, no te molestes. No te enojes, digo", intentó calmar el periodista al Gringo, quien quiso retomar su explicación. Allí, el cronista volvió a interrumpir al DT de Newell's y dio su visión sobre el cambio táctico, algo que no le gustó nada al exdefensor: "Bueno, bueno, ya está entonces. ¿Qué querés que te explique si no me dejás explicar", le lanzó el técnico.

"No, yo te dejo explicar... sos maleducado, Gabriel. Sos un maleducado. Estamos hablando bien, si desconozco el tema por algo te pregunto", contraatacó el enviado a San Pablo. Allí, Heinze salió con los tapones de punta: "¿Cómo voy a ser yo el maleducado si yo estoy hablando y vos sos el que me interrumpís?".

"¡Pero dejame explicartelo y vos me interrumpís. ¿Cómo te voy a faltar el respeto si no me dejas terminar? Te estaba explicando eso, porque estabamos jugando con dos medios. Nada más, pero no me dejas explicar. ¿Cómo te voy a faltar el respeto? Yo no soy un maleducado, eh. No te equivoques. Yo estaba hablando y vos me interrumpís", concluyó Heinze ante el pedido de disculpas del periodista.

Tras la derrota en el Arena do Corinthians, Newell's recibirá al conjunto paulista el próximo martes a las 21:30 horas.