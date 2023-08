Cuál fue el club europeo que felicitó a Cavani por su primer gol en la Bombonera: "Boca, mi buen amigo..."

Este viernes por la noche, en el triunfo de Boca 3-1 ante Platense, Edinson Cavani tuvo su tan anhelado estreno en la red. El delantero uruguayo convirtió, de cabeza, el segundo gol de su equipo en el amanecer del complemento. Inmediatamente la Bombonera se vino abajo con una nueva ovación para él.

Las redes sociales se inundaron con miles de mensajes para el histórico goleador de la Selección de Uruguay. Uno de ellos, que no pasó desapercibido y no tardó en viralizarse, fue el que recibió desde el Viejo Continente. Más precisamente desde Napoli, de Italia.

La publicación de Napoli tras el primer gol de Cavani con la camiseta de Boca.

El último campeón de la Serie A, donde Cavani desplegó su fútbol entre 2010 y 2013, aprovechó el momento para saludarlo a través de sus canales oficiales de comunicación. En el posteo, la institución italiana escribió: "Boca, mi buen amigo. Felicidades Edinson Cavani por tu primer gol como Xeneize".



El posteo en las redes sociales fue acompañado por una imagen del hombre de 36 años trepado al alambrado de la Bombonera festejando un gol con ambas camisetas, la del Napoli y la de Boca, un gesto que el delantero tenía pensado hacer cuando anotara su primer gol, pero que no se vio en el partido ante Platense. De fondo, en la tribuna, se puede apreciar una bandera con el rostro de Diego Armando Maradona.

Tras el partido, Cavani reveló sus sensaciones: "La verdad que fue una emoción muy grande, estaba con ganas de gritar mi primer gol acá. Estoy feliz. No me colgué porque me dijeron que me iban a amonestar y no daba para complicar un partido en el que íbamos 2-0 y se puede complicar en cualquier momento".