La desopilante "chicana" de Gigliotti a Messi antes de la final de la Leagues Cup: "Me podés..."

Lionel Messi está ante la posibilidad de sumar una nueva estrella a su laureado palmarés (es el más ganador de la historia) cuando dispute la final de la Leagues Cup con su Inter Miami, ante Nashville, este sábado.

Se trata de la tercera final de esta competencia, que se disputó por primera vez en 2019 y fue adjudicada por el club Cruz Azul. Luego, se pausó en 2020 por la pandemia y volvió a reflotarse en 2021, con la consagración del León, también de México. Como el año pasado no se disputó (al menos con el formato que hoy conocemos), Nashville o Inter Miami serán el primer campeón estadounidense.

En ese León campeón del 2019, jugaba como centrodelantero el argentino Emmanuel Gigliotti, actual jugador de Nacional de Uruguay, quien utilizó las redes sociales para referirse a la gran definición del certamen y dejar un mensaje especial para Lionel Messi.

La "gastada" de Gigliotti a Messi.

"Leo Messi este finde me podés alcanzar", escribió el delantero en tono de broma y adjunto una serie de emojis de risas. Lo cierto es que si no lo logra el astro argentino, ningún otro podrá "alcanzar" a Gigliotti, ya que el otro equipo estadounidense no tiene compatriotas en la nómina.

Lo curioso es que Gigliotti no es el único argentino en consagrarse de esta competición, que es oficial por primera vez este año. Antes, en Cruz Azul (2019), obtuvieron el título Pol Fernández (recién llegaba al club desde Racing) y Milton Caraglio. Además, cuando Gigliotti se consagró con León, en el plantel estaba Santiago Colombatto y su entrenador era el argentino Ariel Holan.

Messi, Martino y si debutan Farías y Avilés, se pueden sumar a la lista de los otros 5.