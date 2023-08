¿Bomba de Bielsa? En Uruguay aseguran que “borrará” a dos históricos de la Selección charrúa

Marcelo Bielsa tendrá en septiembre su estreno oficial al mando de la Selección de Uruguay en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Para esa serie de encuentros ante Chile y Ecuador, el DT argentino ya comienza a delinear la lista, que puede tener ausencias de peso.

Así como sucedió en el inicio de su gestión, en una gira de amistosos y justificado precisamente por la envergadura de los partidos, Bielsa nuevamente optaría por convocar a jóvenes futbolistas uruguayos para ir consolidando la renovación.

Esta serie de futbolistas estarán mezclados con algunos de los históricos, pero con la especial novedad que se ausentarían Edinson Cavani (de Boca) y Luis Suárez (de Gremio), por decisión futbolística. También Martín Cáceres (ahora en Los Angeles Galaxy), un referente de la defensa.

Cavani y Suárez no serían convocados por Bielsa en Uruguay. Foto: archivo.

En la gira de amistosos en la que debutó el argentino, también se prescindió de Muslera, Diego Godín (ahora retirado), Cáceres, Cavani y Suárez. Pero también de Bentancur, Josema Giménez, Ronald Araújo y otros; por cuestiones físicas.

Al asumir en Uruguay, Bielsa se refirió a esos futbolistas: "No he hablado con ellos, con cada uno. Escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es necesario hacerlo. No tengo una posición previa establecida. En el caso de los jugadores a los que hace referencia y que están claramente identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente"..

Por lo pronto, el seleccionado uruguayo iniciará su camino recibiendo el viernes 8 de septiembre a Chile y viajando a Quito para visitar a Ecuador el martes 12.