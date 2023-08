Rumor bomba: ¿un club millonario intentará llevarse a préstamo a Messi del Inter Miami?

Luego de la contratación de Neymar por el Al-Hilal, los equipos de la Liga Árabe pretenden seguir poblando de estrellas ese país. Antes de que Lionel Messi se decida por la MLS, el mismo club que convenció al brasileño, lo tentó con una suma exorbitante pero el argentino siempre dejó en claro que el dinero en ningún momento lo movió para tomar una decisión.

Antes de llegar a la MLS, el Al-Hilal vendía camisetas de Messi.

"Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero", explicó el astro cuando confirmó que su futuro estaría en Inter Miami. Sin embargo, los saudíes no quieren quedarse con la espina y según el periódico árabe Al-Bilad, uno de los cuatro grandes lo volverá a buscar.

¿De qué manera? Como la MLS termina en octubre, y recién comenzará a fines de febrero, los jeques intentarían negociar un préstamo con el club de Miami para tenerlo por esos meses y que luego retorne para iniciar el certamen. Hace unos días se dijo algo similar, pero que tenía a Barcelona como protagonista, y uno de los dueños de Inter salió a desmentir las versiones.

Claro está que, por el momento, se trata de un simple rumor y habrá que esperar para saber si realmente se la juegan para intentar enfrentarlo con Cristiano Ronaldo en una liga que cuenta con figuras internacionales de renombre.

Mientras tanto, Leo se prepara para afrontar su primera final con el Inter Miami. Será el próximo sábado ante Nashville, como visitante, encuentro al que clasificó tras vencer a Philadelphia Union vigente subcampeón de la Major League Soccer. Además, esa victoria, lo clasificó para disputar la próxima edición de la Concachampions.