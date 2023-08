La llamativa respuesta de Santi Maratea sobre si se postularía a presidente de Independiente: “Sería para…”

Durante esta semana habrá mucho fútbol y uno de los equipos que tendrá acción será Independiente que, mañana, disputará su partido de Copa Argentina ante Central Córdoba y el domingo debutará en la Copa de la Liga ante Colón en su estadio. Por el momento han llegado muchos, se esperan más, y Santiago Maratea habló sobre la deuda que todavía tiene el club.

En diálogo con el canal TN, luego de votar en las PASO, el influencer expresó: "El pago de lo que resta de la deuda es en noviembre. Intentamos pagar antes por el tema de que no se devalúe el peso y no se puede" y que en su cuenta, tiene 82 millones de pesos que serán destinados a otros acreedores.

Además, fue consultado sobre si sería en algún momento presidente de Independiente y reveló una situación vivida días atrás: "Nunca pensé en postularme a la presidencia de Independiente, pero el otro día fui a una peña en Monte Grande y un señor me lo planteó seriamente".

"Me sorprendió, pero no. Ahora estoy con otros proyectos", aseguró y concluyó: ¿No se paga (ser presidente), no? Un presidente no cobra supuestamente, creo que no. Si todo Independiente quisiera eso, sería para mí un honor. Soy socio. Quizás con eso por ahí podría...".

Con miras al encuentro del martes a las 21.30 en el estadio Mario Kempes de Córdoba, el probable equipo de Independiente comprendería a Rodrigo Rey; Isla u Ostachuk, Javier Báez, Edgar Elizalde y Ayrton Costa; Braian Martínez, Sergio Ortiz, Iván Marcone y Lucas González; Martín Cauteruccio y Matías Giménez.