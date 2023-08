La grave lesión de Gerónimo Rulli a horas de viajar a Alemania que frustró su pase al Bayern Munich

Gerónimo Rulli recibió un durísimo revés justo antes de dar el salto más importante de su carrera. El arquero campeón del mundo con la Selección argentina tenía todo arreglado con el Bayern Munich para ser titular en el gigante alemán. Incluso, el ex Estudiantes de La Plata tenía planeado viajar este lunes a Baviera para hacerse chequeos médicos y firmar el contrato. Sin embargo, todo esto se vio truncado por un choque con un delantero en la victoria del Ajax por 4-1 ante el Heracles en el inicio de la Eredivisie.

El Bayern, que este fin de semana cayó en la Supercopa de Alemania, no cuenta con Manuel Neuer por una lesión que sufrió mientras esquiaba en la nieve. Además, vendió a Yann Sommer al Inter de Milán y prestó a Alexander Nübel al Stuttgart. Ante este panorama, Rulli apareció como la opción para ser titular en el arco del dominador de la Bundesliga y el pase estaba tan avanzado que el Ajax consideró no ponerlo en el debut por la Liga de los Países Bajos.

Finalmente, el arquero de 31 años jugó, pero solo estuvo 32 minutos en cancha. Tras un golpe con el delantero Jizz Hornkamp, Rulli cayó al césped y tuvo que ser reemplazado. Este lunes, los estudios médicos arrojaron una luxación de hombro y será baja por tres meses, por lo que la transferencia al Bayern Munich colapsó.

De hecho, los resultados de los exámenes fueron tales que el equipo médico del Ajax no descarta que Rulli tenga que pasar por el quirófano. Como si el pase frustrado al campeón alemán fuese poco, el ex Real Sociedad y Villarreal no podrá estar en las primeras dos doble-jornadas de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección argentina.

En sus redes sociales, el guardameta formado en el Pincha expresó su dolor por la situación: "No es la manera con la que imaginaba arrancar la temporada, sin duda el golpe mas duro que tuve en mi carrera pero prometo volver mas fuerte que nunca! Gracias por todos los mensajes de apoyo", escribió en Instagram.

Por parte del Bayern Munich, la lesión del argentino es un verdadero dolor de cabeza. Justo este lunes, el Real Madrid presentó a Kepa Arrizabalaga, exarquero del Chelsea que también estaba en carpeta del equipo dirigido por Thomas Tuchel.