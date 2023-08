El tremendo grito de Alcaraz a su entrenador mientras perdía en Toronto: “¡No puedo…!”

Batacazo en Canadá. Mientras en el sur de la Florida las cámaras estaban con Lionel Messi, en el norte del continente los ojos estaban puestos sobre Carlos Alcaraz. Sin embargo, los que asistieron al plato fuerte de los cuartos del Masters 1000 de Toronto vieron un partidazo de Tommy Paul y una floja actuación del número uno del mundo, quien se vio frustrado como nunca.

El estadounidense (14°) ganó por 6-3, 4-6 y 6-3 con un gran rendimiento. Por su parte, el murciano de 20 años no tuvo su mejor noche, estuvo muy errático y explotó ante la concatenación de errores a lo largo del encuentro.

El primer momento de clara frustración llegó tras perder el set inicial. Allí, Carlitos tuvo un comportamiento muy inusual en él y arrojó su raqueta contra el piso. Ya en la segunda manga, Alcaraz explotó y se desquitó con su box: "¡No puedo jugar al tenis así! ¡No puedo! ¡No puedo!", disparó una y otra vez, mientras Paul se ponía 2-1.

Como si de un chiste se tratara, el español tardó cinco minutos en dejar uno de los puntos del año. Tras vociferar su bronca con su coach, el mejor tenista del momento tiró una gran Willy para el recuerdo, que probablemente compita por el mejor punto del año... contra otros winners que protagonizó él mismo.

Pero qué pedazo de Willy, Alcaraz.pic.twitter.com/kWgmCIbRaV — VarskySports (@VarskySports) August 12, 2023

Tras la derrota en cuartos de final, Alcaraz aseguró que hay tiempo para pulir su juego de cara al US Open: "Tengo muchas cosas que mejorar en mi juego. Lo que puedo hacer ahora es entrenar para ser mejor. Me llevo muchas lecciones aprendidas de este torneo. Todavía tengo un par de semanas antes del US Open", reconoció, aunque todavía le queda el Masters 1000 de Cincinatti, donde sí jugará Novak Djokovic.