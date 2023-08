El posteo de Agustín Almendra apenas se confirmó el cruce entre Boca y Racing

Racing Club logró su trabajado pase a cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores tras golear por 3 a 0 a Atlético Nacional, y ahora se enfrentará ante Boca Juniors en una serie que iniciará en la Bombonera y se definirá en Avellaneda.

Para esos partidos, el entrenador Fernando Gago podrá contar con dos de sus flamante refuerzos. Se trata de Juan Fernando Quintero y Agustín Almendra, probablemente dos de los jugadores que más atención reciben por su duelo ante Boca. El primero, porque con su pasado en River supo amargar al Xeneize en la final de la Libertadores 2018. El segundo, porque es un futbolista surgido en ese club y se fue enemistado con la dirigencia.

Almendra enfrentará a Boca por primera vez.

Almendra volverá a pisar la Bombonera como jugador, luego de un año y medio de su último partido como profesional en ese recinto, durante un encuentro ante Rosario Central en febrero del 2022. Cuando se supo de su partida, el futbolista escribió en redes: "Hoy me encuentro en el momento de despedirme del club que ha sido mi hogar, el lugar donde crecí como jugador y, lo más importante, como persona. Aunque esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club".

Apenas se supo que Racing iba a enfrentar al Xeneize, el jugador volvió a las redes para llevar a cabo un posteo relacionado al triunfo ante el equipo colombiano. El volante subió una foto junto al delantero Maximiliano Romero con la frase "Vamos amigo", celebrando la clasificación.

Almendra junto a Romero.

El futbolista estuvo presente en el Cilindro de Avellaneda en la victoria de su equipo y espera por la llegada del 23 de agosto, cuando se dispute la ida. El miércoles 30 de agosto será la vuelta.