El particular análisis del capitán de Gimnasia sobre el presente del equipo

Luego de un triunfazo en casa ante el puntero de la Zona A, Almirante Brown, Gimnasia y Esgrima se prepara para afrontar un nuevo compromiso en la Primera Nacional, el próximo martes, de visitante, ante Defensores de Belgrano. Esta victoria le permitió al Lobo, tras las derrotas con Güemes y Patronato, y el empate ante Deportivo Morón, recuperarse y regresar a la zona de clasificación al reducido. Y lógicamente, descontarle puntos al puntero y a sus inmediatos perseguidores, que no pudieron ganar el pasado fin de semana.

En ese contexto es que Lucas Villarruel, líder y capitán del equipo de Joaquín Sastre, analizó el presente mensana y las armas con las que cuentan para dar pelea hasta el final. "Dependemos mucho de lo colectivo, porque no tenemos jugadores de jerarquía", aseguró en Una de Más, el ex Huracán de Parque Patricios y Liga de Quito.

- Lucas, victorias como la que consiguieron contra Almirante Brown permiten ilusionarse...

- Contra Almirante nos salió todo lo que habíamos planificado en la semana. Sabíamos que era un rival duro, el puntero, pero hicimos un gran partido. Arrancamos muy bien y en una de las primeras opciones que tuvimos pudimos concretar. Después supimos aprovechar muy bien cuando ellos se quedan con uno menos y creo que en líneas generales, fue el partido que más situaciones creamos: si no me equivoco pateamos 25 veces, de las cuales 13 fueron al arco. Estadísticamente también quedó reflejado lo que pasó en el partido.

- Fue un triunfo muy importante para salir de una pequeña racha negativa...

- Si, veníamos de dos partidos en los cuales no pudimos competir como queríamos (Güemes y Patronato) y se nos juntó la fecha libre y rápidamente nos vimos afuera del reducido por lo pareja que está nuestra zona pero en Morón nos pudimos recuperar. Jugamos con un hombre menos casi 50 minutos y nos empataron faltando 2 minutos, y nos hicieron un gol de afuera del área. Creo que hicimos un gran partido en Morón y con Almirante Brown pudimos aprovechar la localía, que es algo que en este torneo va a ser importante si queremos pelear hasta lo último.

- ¿Cuál es la clave para mantenerse arriba en una zona muy pareja?

- Lo vengo diciendo desde que arrancó el torneo, es una categoría muy pareja. En nuestra zona cuesta que algún equipo se despegue, porque en la otra zona, Maipú, Independiente y Chacarita se despegaron un poco de lo que es el noveno puesto. Nosotros estamos muy cerca: ganas dos partidos y te ves ahí, y perdés dos fuera del reducido. Hay que estar tranquilos porque puede pasar que te agarre una racha mala y perdés dos partidos, como nos pasó, y eso te genera incertidumbre. Pero siempre lo que trato de decir en el grupo, como persona más grande y con un poco más de experiencia, es que hay que estar tranquilos y que obviamente dependemos de nosotros y no de los resultados de los demás. Por suerte ya quedamos libres, hay muchos que en nuestra zona no lo han hecho así que hay que aprovechar eso. Creo que nuestra zona va a ser peleada hasta el final.

- ¿Aprovechar la localía es una de las claves?

- Sí, lo de la localía lo vemos también en los demás equipos. Agropecuario está peleando arriba y se hace fuerte de local, pero le cuesta de visitante. Hace unos días perdió por primera vez en su cancha. Nosotros empezamos a pelear y a meternos en los puestos de arriba cuando nos hicimos fuertes de local. Es algo que tenemos que aprovechar, por eso nos puso muy contentos volver al triunfo de la manera que lo hicimos con Almirante.

Lucas Villarruel, en acción. Foto: Instagram Lucas Villarruel.

- ¿Qué le decís al hincha que no sabe si ilusionarse por estos triunfos, o mantener la calma por la propia irregularidad del equipo?

- El hincha lo vive a su manera. Yo también soy un apasionado de esto y soy hincha de un club y lo veo diferente que cuando lo analizo siendo jugador. Obviamente que la ilusión puede estar, pero es un torneo muy parejo que cuando te ves afuera el hincha se frustra, y después de partidos como este la gente se ilusiona con nosotros. Nosotros tenemos que estar tranquilos, sabemos que tenemos muchos chicos en el plantel, que es un equipo con poca experiencia, pero con muchas ganas, con un plantel muy unido, que es muy importante, pocas veces me ha tocado representar a un plantel así. Eso me pone muy feliz porque en los malos momentos estamos todos juntos, trabajamos mucho y nos merecemos pelear el torneo. Seguramente pasando las fechas veremos para qué estamos pero obviamente que el objetivo principal es estar en el reducido.

- ¿Cuál es la fortaleza que tienen como equipo?

- Nosotros dependemos mucho del colectivo, somos un equipo que no tiene jugadores de jerarquía y lo sabemos, lo hemos comentado entre nosotros. Entonces siempre necesitamos siempre responder individualmente y desde lo colectivo. Es muy difícil que un jugador de nosotros haga cosas distintas como pasa en otros planteles que no dependen tanto del colectivo y si de la jerarquía individual que pueda tener algún jugador. Creo que estamos bien, que somos un equipo bastante regular, más allá de ese bache que tuvimos de dos partidos sin poder sumar, pero en líneas generales creo que estamos haciendo un buen torneo.

- Se viene ahora Defensores de Belgrano, otro de los equipos que busca meterse en la pelea...

- Sí, es un rival que viene en levantada, que se hace fuerte de local. Al técnico de ellos (Carlos Mayor) lo pude tener en inferiores dos años y lo conozco, es un técnico que labura muy bien, así que vamos a tener que estar muy atentos porque de mitad de cancha para adelante tienen jugadores de jerarquía que te pueden lastimar.

- ¿Cuánto de Joaquín Sastre tiene este Gimnasia?

- Joaquín es el mayor responsable del buen momento porque es el que armó el equipo. Lo he dicho en otras oportunidades, es un equipo que no tiene jerarquía pero que está muy bien, que se reforzó con chicos que quizás no eran muy conocidos y que están rindiendo muy bien en una categoría muy difícil, y él es el encargado que todo funcione. Es un entrenador que se ocupa mucho del día a día, de que el jugador esté bien y de planificar los partidos de la mejor manera. Me pone contento que le esté yendo bien.