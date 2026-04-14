La fuerte decisión que tomó Darío Franco en Gimnasia para el debut en la Copa Argentina

El entrenador de Gimnasia y Esgrima pateó el tablero de cara al encuentro de este miércoles por los 32avos de final.

Darío Franco buscará mantener el invicto de su ciclo en Gimnasia. Hasta ahora, ganó uno y empató otro.

Gimnasia y Esgrima afrontará este miércoles su primer compromiso por la Copa Argentina 2026, cuando enfrente a Gimnasia y Tiro de Salta por los 32avos de final del torneo. Para este partido, el director técnico Darío Franco tomó una fuerte determinación en relación al equipo titular que debutará en el certamen.

Luego del empate ante Platense, en el marco de la fecha 14 del torneo Apertura, el plantel del Lobo se quedó en Buenos Aires a la espera del encuentro que se disputará este miércoles desde las 14.10 en el estadio Eduardo Gallardón, del Club Los Andes, ubicado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 8.26.19 PM El plantel del Lobo entrenó lunes y martes de cara al choque ante los salteños. Prensa Gimnasia Durante esta semana, Gimnasia realizó dos entrenamientos en el predio del hotel donde está concentrado, sobre la ruta 9 en Campana, y allí Franco decidió patear el tablero y tomó la primera decisión fuerte desde su llegada al cuadro mendocino.

La fuerte decisión que tomó Darío Franco en Gimnasia De cara al choque ante el conjunto salteño, el entrenador Darío Franco tomó la decisión de darle descanso a todos los titulares que jugaron el domingo en Vicente López, con el objetivo de evaluar a parte del plantel que no tuvo mucha continuidad en el desarrollo de la actual temporada.