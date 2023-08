Revelan la "reprimenda" de Demichelis a Borja tras el posteo (con emoji) de la discordia

Martín Demichelis fue cuestionado por hinchas y prensa por varias decisiones tras la eliminación de River en la Copa Libertadores. Más allá la cuestión de Nacho Fernández y el planteo inicial, una de las aristas más criticadas fueron los cambios que realizó el DT ante Inter en Porto Alegre. Por ejemplo, no mandó a la cancha a Miguel Borja en búsqueda del resultado y Gustavo Yarroch reveló la particular situación que vivió el colombiano en el vestuario del Millonario.

El emoji que publicó Borja antes del partido con Central.

Aunque pasó hace bastante, las consecuencias del polémico emoji que posteó el delantero cafetero en la previa a visitar a Rosario Central tienen efecto en el presente. Tras quedarse afuera del once inicial, Borja hizo una publicación que no le gustó nada a Demichelis, quien le habría dado una reprimenda: "Borja quedó muy relegado en River, salió a calentar cuando quedaban siete minutos de partido y no jugó en toda la serie. El técnico le dio un tirón de orejas por el emoji que publicó antes del partido con Central y lo obligó a pedir perdón al plantel", contó el periodista en radio La Red.

"A ver, delante de todos los compañeros tuvo que pedir disculpas por lo que hizo en Rosario", completó Yarroch. Desde entonces, Borja sumó 15 minutos ante Racing, partido en el que River ya tenía el título en el bolsillo, y apenas 4' en la eliminación en Copa Argentina ante Talleres.

Luego de la caída ante Inter por penales, el colombiano hizo un posteo en Instagram. Allí, publicó una foto de todos sus compañeros y escribió: "Agradecido siempre por el apoyo incondicional, en esta oportunidad no se pudo lograr el objetivo, pero sigo confiando en Dios y en el talento que ha dado a cada uno de mis compañeros, estoy seguro de que lo que viene será mucho mejor! Bendiciones".

Pese a haber convertido goles importantes como en el triunfo ante Boca, el atacante de 30 años perdió su lugar con Lucas Beltrán y hasta con Salomón Rondón. Cabe recordar que River compró su pase en casi 7 millones de dólares hace un año.