River se lo dio vuelta al Inter y viajará a Porto Alegre con ventaja

River dio otra muestra de carácter en la Copa Libertadores. Tras un primer tiempo flojo, el Inter de Porto Alegre se fue al descanso por 1-0 con un gran cabezazo de Enner Valencia. No obstante, el Millonario hizo de Sergio Rochet la figura del partido en el complemento, pero encontró en Pablo Solari a su kryptonita: un doblete del Pibe le dio la victoria a los de Martín Demichelis.

Los goles del triunfo de River ante Inter de Porto Alegre

Con este triunfo, River irá la próxima semana a Porto Alegre para jugar el desquite con dos resultados a favor: una nueva victoria o un empate.



El último campeón del fútbol argentino celebró un éxito ajustado y luchado, que deja la serie abierta, pero con más posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.



El choque entre River e Inter, que perdió su invicto en la presente edición de la Copa Libertadores, fue atrapante desde el inicio y se jugó con vigor en la noche que Solari fue clave y el verdugo del arquero uruguayo Sergio Rochet, una de las figuras del encuentro hasta el ingreso del delantero.



La primera parte mostró a un River incómodo ante el posicionamiento de Inter. El equipo de Coudet se adelantó en el campo y superpobló el medio. Así, el último campeón del fútbol argentino no encontró referencias porque Rodrigo Aliendro prácticamente no tuvo contacto con la pelota.



River generó ocasiones a través de toques sucesivos, la clave para encontrar espacios. Un cabezazo de Nacho Fernández, a los 5 minutos, pasó por encima del travesaño, y luego acumuló aproximaciones que no terminaron en situaciones de peligro por resoluciones erráticas del propio ex Gimnasia y Esgrima La Plata.



Un solitario Lucas Beltrán en ofensiva sacó un remate que el uruguayo Rochet sacó al córner. Se trató de un intento aislado que, a los 17 minutos denotó un ataque sólo por arrestos individuales.



Valencia mandó un aviso poco después con una pirueta en el área que bien pudo haber sido la apertura del marcador, a pesar del esfuerzo de Franco Armani.



Con escaso margen para jugar, River se topó con otra situación, alimentada por la pared entre Milton Casco, Beltrán y De La Cruz. El uruguayo llegó con lo justo ante Rochet y su remate se fue desviado.



El partido era intenso en la insólita noche primaveral del Más Monumental. Lo mismo se vivía en las tribunas. Los hinchas manifestaron su enojo con el árbitro Jesús Valenzuela, de flojo rendimiento.



Cuando se disponía a jugarse el último minuto del primer tiempo, González Pírez le cometió infracción a Valencia, quien luego conectó de cabeza el centro de Alan Patrick en la pelota detenida. Inter, que tenía "viejos conocidos" como Gabriel Mercado y Fabricio Bustos, se puso 1-0 y el impacto fue tan grande como el estadio.



Sólo se escuchó el estadillo de más de 2 mil hinchas de Inter, apostados en un codo de la Centenario Alta, en una postal infrecuente para el fútbol argentino, a menos que se habiliten "neutrales".



River se levantó en el segundo tiempo. Salió decidido en busca del empate, pero chocó con la noche inspirada de Rochet. El uruguayo le negó el grito de gol a un incisivo Esequiel Barco en tres ocasiones y también lo hizo ante su compatriota Nicolás De La Cruz.



De repente, la solución de River estaba en el banco. Solari, que inexplicablemente fue suplente, reemplazó al capitán Enzo Pérez. River se acomodó mejor y el ex Colo Colo fue letal ante Rochet, quien parecía imbatible.



Sus goles vinieron de pases en profundidad. De La Cruz lo habilitó por el sector derecho y definió cruzado al segundo palo, en su primera intervención. En el segundo, Beltrán, en su rol de pivot, lo dejó de cara a Rochet para el 2-1.



Solari lo gritó con todo de cara a la tribuna Belgrano Baja Inferior, apuntándose con el pecho, ratificó su gran momento y desató el delirio "monumental" de los hinchas de River, mientras en las plateas lo observaban el "Pity" Gonzalo Martínez junto al "Chori" Alejandro Domínguez y, un poco más allá, el ilustre Jorge Valdano,



El club de Núñez sacó adelante un partido difícil, renovó su confianza para definir la serie en una semana y acumuló su decimoquinto triunfo consecutivo en el Más Monumental.



Fuente: Télam