La fuerte autocrítica de Juan Martín González tras la derrota de Los Pumas: “Tuvimos muchos…”

La derrota de Los Pumas ante Los All Blacks caló hondo en el plantel argentino y le dio un buen baño de realidad. Había mucha expectativa en la previa de poder hacer un buen partido para debutar de la mejor manera en el Rugby Championship, pero nada de eso ocurrió y Nueva Zelanda se llevó una cómoda victoria por 41-12.

Intentando bajar las pulsaciones post caída, Juan Martín González afrontó los micrófonos de MDZ y fue autocrítico con el nivel del equipo: "Contra los All Blacks no te podés equivocar nunca. Pagamos muy caro el primer tiempo, y si bien en el segundo pudimos levantar, no nos alcanzó", fue la primer impresión del tercera línea mendocino.

El poderío de los All Blacks arrasó en Mendoza.

Por supuesto que enfrente estuvo uno de los mejores seleccionados del planeta, un dato no menor: "Jugar con Nueva Zelanda te obliga a estar al 100% todo el tiempo. Tuvimos muchos errores propios, sobre todo en esa primera etapa inicial que nos terminaron condenando para el resto del encuentro, le confió González a MDZ.

Tratando de cambiar rápido de chip para pensar en lo que viene, el jugador nacido en la cantera de Marista tuvo un doble mensaje: "Primero, agradecerle a toda la gente de Mendoza por este tremendo recibimiento, nos trataron de gran manera durante toda la semana. Ahora tenemos que levantarnos y pensar en Australia porque el próximo sábado tenemos una nueva oportunidad de demostrar para qué estamos".