El contundente comentario de Insua sobre el poderío de River: “Apagá la radio que me…”

Este miércoles, en el marco de la 23° fecha del torneo de la Liga Profesional, San Lorenzo visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda. El Ciclón está obligado a sumar de a tres si quiere seguir con la ilusión de intentar arrebatarle el título a River, puntero a 9 puntos de distancia con 15 en juego, justamente el equipo al que enfrentará el próximo sábado.

En la previa del clásico ante la Academia, Ruben Darío Insua enfrentó los micrófonos y confirmó al equipo titular para su compromiso ante los de Fernando Gago. El DT pondrá en cancha a: Augusto Batalla; Rafa Pérez, Gonzalo Lujan, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.

Además, el Gallego aprovechó para referirse al mano a mano con River del próximo fin de semana: "Antes de empezar el torneo cualquiera que conocía el mundo del fútbol sabía el plantel en que habían armado. Un conocido mío me decía que cuando River armó el plantel en enero era campeón en la última semana, lo armó en las primeras dos o tres semanas y ya tenías siete u ocho puntos de ventaja. Tiene un plantel grandísimo, excelente jugadores".

"Creo que fue la semana pasada, me vino a buscar un amigo para tomar un café y justo estaban diciendo 'la única duda que tenía River era en el lateral izquierdo'. No sabía si iba a jugar Casco, Enzo Pérez o Elías Gomez, entonces le dije 'apagá la radio que me deprimo'", añadió Insua entre risas.

Para finalizar, el DT de San Lorenzo puso paños fríos y aseguró que primero su equipo deberá enfrentar a Racing para luego pensar en el Millonario: "Es un gran equipo, sacó una gran diferencia y nosotros estamos tranquilos: pensando en nuestro propio partido y después veremos el fin de semana lo que pasa".