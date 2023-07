Un jugador de Flamengo acusó al PF de Sampaoli de golpearlo en la cara: “Fui atacado cobardemente”

Flamengo, el equipo que conduce argentino Jorge Sampaoli, le ganó sobre el final a Atlético Mineiro por 2-1, como visitante, para acceder a la segunda posición de la tabla del Brasileirao, a 9 unidades del líder Botafogo, pero el resultado quedó en segundo plano luego de la grave acusación de Pedro Guilherme, futbolista del conjunto de Río de Janeiro.

El delantero, goleador de la en la pasada edición de la Copa Libertadores, realizó una dura publicación en la que cuenta haber sido agredido por un integrante del cuerpo técnico una vez finalizado el encuentro. El apuntado por la estrella del Mengao es Pablo Fernández, preparador físico del plantel.

El posteo de Pedro.

En sus redes sociales, Pedro contó: "Podría estar aquí hablando de los pocos minutos recibidos en los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue más grave que lo puede pasar dentro de las cuatro líneas. Cobardemente, sin motivo e inexplicamente fui atacado, golpeado en la cara por Pablo Fernández miembro del cuerpo técnico de Sampaoli".

"La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo, pero nada se compara a la cobardía sufrida hoy", agregó en los posteos realizados.

Luego, cerró: "Que Dios perdone a una persona que, en pleno 2023, piense que la agresión física puede solucionar cualquier problema. Gracias JESÚS por enseñar, poner la otra mejilla. Padre y madre, gracias por la educación que me diste". El episodio comenzó cuando luego de que Sampaoli llamó a Luis Araújo y Everton Cebolinha, también atacantes, para entrar.

Pablo Fernández.

Ante esto, Pedro se dirigió al banco sin importarle que aún restaba un cambio por hacer. Esto habría molestado a Fernández, quien le habría llamado la atención y camino al vestuarios lo agredió. Esta situación, seguramente, tendrá todavía más detalles y hasta habría consecuencias por el accionar del integrante del cuerpo técnico.