El fuerte descargo de Sampaoli sobre la pelea de su ayudante con un jugador del Flamengo: ""

En la previa a los octavos de final de la Copa Libertadores, en Flamengo se desató todo un escándalo luego de que el preparador físico de Jorge Sampaoli le pegó una trompada al delantero Pedro Guilherme, el goleador de la última edición del certamen internacional, durante el triunfo ante Atlético Mineiro por 2 a 1 por el Brasileirao.

El episodio se popularizó luego de que el propio futbolista contara lo sucedido en las redes sociales, donde acusó a Pablo Hernández, el preparador físico. Al parecer, el auxiliar se habría enfadado porque Pedro, mientras realizaba la entrada en calor, se fue a sentar al banco de suplentes luego de que Sampaoli llamara a otros jugadores para ingresar al campo de juego. A pesar de que aún quedaba un cambio.

El descargo de Pedro Guilherme.

El joven denunció a Hernández con la policía , porque terminó con heridas en la boca, y ahora le exigen al DT argentino su renuncia. Sampaoli tuvo que hacer un descargo sobre la situación. "No creo en la violencia como solución. Esto no nos llevará a ninguna parte. Ni en la vida ni en el fútbol. A lo largo de mi carrera, he visto tantas luchas y siempre me dejaron con un sentimiento de vacío. Lo que pasó ayer me puso muy triste. Eclipsamos una victoria impresionante con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan", remarcó.

Además, añadió: "La historia me ha mostrado que la conversación es la única solución, incluso cuando cometí errores o vi los errores en otros. Tengo fe en la palabra. Qué manera de tener fe en el ser humano. Porque la violencia nos separa y la conversación nos une".

Sampaoli se mostró apenado por la situación.

"Cuando era un niño y empecé a jugar al fútbol, pelear dentro y fuera del campo era muy común. Así como muchas cosas en el mundo han cambiado para peor, algunas han cambiado para mejor. La violencia es menos aceptada cada día como una forma de resolver las cosas. Es una transformación que llevará tiempo. No será de la noche a la mañana. Todos tenemos derecho a cometer errores. Porque tenemos el potencial de transformarnos. Para ser mejor", indicó Sampaoli.

Asimismo, detalló: "Soy el conductor de este equipo. Realmente me duele cuando dos colegas están peleando. Más que la violencia. Los entrenadores no solo se centran en las tácticas y la preparación de los jugadores de fútbol. Por encima de todo, trabajamos para dirigir equipos. Tratamos de mejorar y cuidar a la gente".

Para cerrar, reveló: "No he ido a dormir pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que habéis tenido una noche horrible y pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidar de nosotros mismos. Para movernos para unirnos. Para ser mejor. Y poniendo Flamengo en la cima".