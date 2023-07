La revelación de Beckham tras la confirmación de la llegada de Messi a la MLS: "Leo..."

A inicios del mes de junio Lionel Messi sorprendió al mundo luego de asegurar que su carrera profesional continuaría en el Inter Miami de la Major League Soccer. El mejor jugador del mundo se sumará a las filas del club estadounidense a mediados del mes de julio y su debut sería ante Cruz Azul en el marco de la Leagues Cup.

En las últimas hora quien rompió el silencio y se refirió a la contratación del capitán de la Selección argentina fue David Beckham. El inglés, que es uno de los dueños del equipo, reveló cómo vivió aquella jornada en la que el campeón del Mundial de Qatar 2022 soltó la información sobre su futuro.

El astro argentino se sumará a Inter Miami en las próximas semanas.

Para comenzar el exjugador del Manchester United, Real Madrid y PSG, entre otros, manifestó: "Hace algunas semanas me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé: '¿Qué habrá pasado? Usualmente no recibo esta cantidad de mensajes'. Ahí fue cuando lo escuché. Leo confirmó que venía a Miami, aunque obviamente para mi no fue una sorpresa".

"Desde el inicio, siempre dije que si tenía la posibilidad de traer a los mejores jugadores a Miami lo haría. Por eso, cuando escucho que uno de los mejores jugadores del mundo, que ganó todo, que todavía es un gran jugador es joven y hace lo que hace, quiere jugar en mi equipo, es un momento increíble para nosotros", sentenció Beckham en una conferencia en la Sinagoga St. Johns Wood United de Londres.