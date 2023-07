La fuerte frase de un jugador de Nacional sobre Boca que calienta el cruce: “Es uno de los rivales más…”

El próximo miércoles, 2 de agosto, Boca pondrá primera en los octavos de final de la Copa Libertadores. En Uruguay, el Xeneize se verá mano a mano con Nacional en el partido de ida. Siete días más tarde, en la Bombonera, se disputará el último partido de la serie y se conocerá al elenco que siga con vida en el certamen continental.

El delantero le puso picante al duelo copero ante Boca.

A siete días para el comienzo de la acción, quien alzó la voz y le puso picante a la previa fue Bruno Damiani. En su diálogo con el programa Peloteando Deportivo, de Radio Universal AM 970, soltó: "Yo hablo por mí, pero personalmente creo que Boca era uno de los rivales más accesibles que nos podía tocar. Entiendo si ellos pensaban lo mismo de nosotros, pero si nos ningunean en muchos programas argentinos es como que te mojan la oreja".

A la hora de analizar lo que ha sido hasta el momento su temporada con Nacional, expresó: "Cuando empezó el año me imaginaba en un rol más secundario, porque había dos jugadores de mucha trayectoria en mi puesto, pero llegó la lesión del Puma Gigliotti y eso me permitió tener más protagonismo, me tocó hacer algún gol importante y me fui ganando un lugar. Hoy en día hay mucha competencia, pero me siento bien, me siento parte y competitivo".

Días atrás, fue precisamente el delantero argentino del Bolso quien se había referido al trascendental cruce ante Boca por la Copa Libertadores: "Lo mejor que le puede pasar a Nacional es que Boca nos subestime. Ojalá, puede ser importante eso, acá todos tenemos un convencimiento grandísimo".

Para finalizar, Gigliotti fue consultado sobre si festejaría el gol, en caso que le tocara convertir: "Sería una falta de respeto al club en el que estoy jugando [no festejarlo]. Lo más lindo del fútbol son los goles [...] Siempre hay gente que no le gusta, pero si pensás en el resto, capaz ni pateás al arco. Ojalá me toque convertir, tenemos ganas y convicción de que podemos pasar de fase".