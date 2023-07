Russo sorprendió al comparar la polémica por el tiempo adicional en el empate River con el de Boca: “Fue más grotesco lo de…”

Rosario Central y River empataron un partidazo en Arroyito, duelo que terminó con polémica debido la minuto de más que el árbitro dio de adicional y que le permitió al campeón de la Liga Profesional llegar al empate en la última jugada de la noche. Esta situación generó la reacción del banco canalla, pero Miguel Ángel Russo bajó el tono de lo ocurrido con una picante sentencia.

“Entiendo a la gente por la bronca, hay que estar preparado para este tipo de cosas, no quiero echarle la culpa al árbitro. Es difícil y tampoco quiero caer mucho. No le quiero echar la culpa al árbitro. Hay que ser más pícaros, hay que seguir enseñándole a los chicos cómo es este juego", explicó.

Luego, en la misma línea, comparó lo de anoche con lo que pasó ante Boca, cuando el xeneize se llevó un punto también en tiempo adicionado al reglamentario aunque en esa oportunidad fueron diez los minutos extras que se jugaron: "Yo creo que lo de Boca fue mucho más grotesco. Pero de igual manera me voy conforme con muchísimas cosas, pero hay que seguir mejorando".

"Hay muchas cosas buenas para rescatar, es positivo en muchas cosas. Tenemos ganas de ganar, con buena actitud, habrá que mejorar las pequeñas cositas… saber cómo manejar las últimas pelotas. Tenemos que saber que no le podemos dar la pelota al rival con cinco o seis minutos de adicional. Me deja una sensación amarga no poder ganar", continuó el entrenador.

Con esta igualdad, River alcanzó los 58 puntos, mientras que Central, en su segundo empate consecutivo, llegó a los 41 y dejó pasar la chance de acercarse a la zona de clasificación a la Copa Libertadores.