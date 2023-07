La advertencia de Heinze a horas de visitar la Bombonera con Newell’s: “Contra Boca no habrá…”

La penúltima fecha de Boca Juniors por la Liga Profesional de Fútbol será ante Newell's este lunes desde las 20.45 en la Bombonera. El equipo de Gabriel Heinze de irregular campaña que busca un triunfo para seguir compitiendo en la lucha por la clasificación a las copas, mismo objetivo que se propuso el conjunto de Almirón al menos en el cierre de la temporada.

El entrenador rosarino habló en conferencia de prensa previo al partido y se refirió específicamente al rival del próximo lunes, dirigido por Almirón y que viene en remontada. "Un equipo con mucha calidad, es un equipo que está en crecimiento. Que se lo ve que de a poco está funcionando bien así que bueno, va a ser un partido lindo para jugarlo", vaticinó.

Luego, se refirió a un detalle táctico del encuentro, lanzando una advertencia que deben considerar los jugadores de Boca: "El equipo está bien. Creo que jugar en un campo así, contra un equipo también grande moviliza y es muy lindo, así que el equipo ya está con ganas de vuelta de competir".

Heinze viene de perder, empatar y ganar en sus últimos tres encuentros.

Luego Heinze agregó qué debe tener su equipo para enfrentar al Xeneize: "Creo que la palabra paciencia contra Boca no va a haber. Es muy difícil someter a esta clase de rivales en campo propio. La paciencia fue cuando nosotros jugamos mucho tiempo en campo rival el partido anterior. Al tener tanta gente detrás de la pelota, lo que hay que hacer es posicionarse lo mejor posible, tener esa paciencia, tratar de no apurarse para querer ir por cualquier vía a tener una ocasión de gol. Y este partido yo creo que no, se va a requerir de otra cosa, se va a requerir de correr muchísimo. Yo siempre digo que en esta clase de partidos una de las cosas claves es jugar completamente con el equipo. El equipo tiene que estar, todos los futbolistas. Si uno baja un poquito se nota".

En otro orden, el entrenador de Newell's se refirió a su rival por Copa Sudamericana, el Corinthians: "No tengo ni idea. No te puedo dar información del club porque no vi ni un segundo, y no vi ni los partidos que jugaron ahora ellos. ¿Qué se hace? (para analizarlo) Te hace trabajar más horas, porque tenés que ver más formaciones, más posiciones, más sistemas... Si veías seis partidos ahora vamos a tener que ver ocho, nueve, diez, más informes. Cambia solamente las horas. En vez de irte a casa a las 7 nos vamos a tener que ir a las 9 de la noche".