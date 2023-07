El palazo de Javier Báez a los jugadores que no aceptaron volver al Rojo: "Es fácil decir 'soy hincha de Independiente' y después..."

Hablar sobre la muy mala campaña que ha realizado Independiente en la Liga Profesional no es ninguna novedad. El Rojo ocupa el 20ª puesto en la tabla de posiciones con 28 puntos en sus 25 partidos disputados. Tuvo que esperar 14 fechas para poder ganar en condición de local y, fuera de casa, solamente ha sumado dos triunfos: en el debut y en la última fecha.

En este contexto, y como ya lo ha manifestado Ricardo Zielinski en más de una ocasión, el club de Avellaneda necesita urgentemente reforzar sus líneas para no sufrir en la zona baja a fin de temporada. Esto, teniendo en cuenta la realidad futbolística e institucional del club, se torna una tarea casi imposible.

BAEZ EN #MASROJORADIO



"Es fácil decir 'yo soy hincha de...' y después no venir a jugar a #Independiente"



"Quise decir que todos hablan pero los que nos ponemos la camiseta de #Independiente somos nosotros"

Sobre esta situación, quien alzó la voz en su diálogo con el programa partidario Más Rojo fue Javier Báez. El defensor señaló a aquellos que no se han "animado" a pegar la vuelta. "Es fácil decir 'yo soy hincha de...' y después no venir a jugar a Independiente. Lo que quiero decir es que todos hablan pero los que nos ponemos la camiseta de Independiente somos nosotros", lanzó, sin detallar a qué jugadores se refería.

Sobre la situación que atraviesa el equipo y su lugar en la Liga Profesional, el futbolista soltó: “No estoy contento por el lugar en el que estamos en la tabla. Tuve que jugar de lateral pero no rendí. En otro club ni lo hubiera pensado, porque no es mi posición, lo hice porque me tocó”.

Para finalizar Báez, quien llegó a las inferiores de Independiente en el año 2000 y debutó en Primera en diez años más tarde, se sinceró con respecto al futuro de la institución: “No me importa el mercado de pases, ni que busquen defensores, yo quiero que le vaya bien a Independiente”.