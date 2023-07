Arturo Vidal destrozó a Sampaoli tras irse de Flamengo: "Me tocó un técnico..."

Flamengo, conducido técnicamente por el argentino Jorge Sampaoli, empató este domingo en el clásico contra Fluminense, su rival de Río de Janeiro, en el marco de la continuidad de la fecha 15 del campeonato de Primera división del fútbol de Brasil.

Sin embargo, el resultado no iba a ser el título más resonante de la jornada para el equipo brasilero, que recientemente anunció la salida del futbolista chileno Arturo Vidal.

Sucede que el Rey Arturo prendió el ventilador y se refirió al entrenador argentino, a quien descalificó en duros términos, luego de que no fuese tenido más en cuenta por él para el proyecto deportivo del Mengao.

"Me siento muy feliz de jugar. Yo siempre estuve en condiciones de jugar pero me tocó un técnico perdedor que no sabe valorar a los jugadores", señaló el futbolista chileno en clara referencia a Sampaoli.

Las declaraciones llegaron luego de su debut en su nuevo equipo, el Atlético Paranaense. "Ahora espero demostrar todo lo bueno que hice en mi carrera", agregó Vidal, quien manifestó su deseo de ganar la Libertadores con su nuevo club.

Vidal compartió club con Sampaoli, luego de lo que fue su exitosa participación en conjunto en la Selección de Chile, con la que ambos ganaron la Copa América en su país, en 2015.