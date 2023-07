El mendocino Juan Martín González se vistió de héroe y le dio la victoria a Los Pumas con un try agónico

Los Pumas ganaron un partido frenético de ida y vuelta en el último segundo ante Australia en Sídney y se quedaron con la primera victoria en el Rugby Championship tras haber caído ante los All Blacks el pasado fin de semana en Mendoza. Uno de los mendocinos que integra el plantel nacional fue la figura del encuentro y cuando todo parecía perdido, apoyó la guinda para darle la victoria al equipo de Cheika.

Resulta que con mientras el conjunto argentino manejaba el partido en la segunda parte, un error derivó en un try australiano que parecía liquidar las cosas sobre el final del partido. Sin embargo, Los Pumas no desistieron y encontraron en las manos del mendocino Juan Martín González un try agónico que finiquitó el partido al minuto 79.

El mendocino celebró y le dio la victoria a Argentina. FOTO: Los Pumas.

En la jugada, la guinda va al ingoal en las manos de Creevy. Rápidamente la guinda quedó en manos de González quien tiró el amague y con un notable gesto técnico en el aire hizo el esfuerzo por apoyarla centímetros atrás de la línea para darle la victoria al equipo nacional que dirige Cheika. El partido quedó 34-31 gracias a

"Nos juntamos bajo los palos y dijimos que teníamos que ir a marcar el try, que para eso estamos preparados", dijo González en la transmisión del partido una vez finalizado el encunetro. "En el try apoyé, nada más. Sabía que había apoyado. Un abrazo a todos, a los que están apoyando, a mi familia, a todos", comentó el jugador.

Por su parte, el mendocino Rodrigo Isgró hizo su debut con triunfo incluido y de buena manera ya que tuvo una sólida actuación en su primer partido con Los Pumas. Otro mendocino que fue de la partida en el XV inicial fue el ex Los Tordos y ya consolidado en el equipo nacional, Gonzalo Bertranou.