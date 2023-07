Sigue el clima caliente en Independiente: nuevos pasacalles contra Cavallero

Independiente no ha podido encontrar la regularidad deseada de la mano de Ricardo Zielinski. El último fin de semana el Rojo, en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, cayó 2-0 ante Newell's y perdió su invicto de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota en condición de local.

Tras la derrota, el clima no fue el mejor en Avellaneda. Los fanáticos explotaron contra el mal presente del club. En las 24 fechas que el equipo ha disputado hasta el momento, acumula 25 unidades y se ubica en el 23° puesto de la tabla de posiciones, con apenas siete puntos de ventaja ante Arsenal, quien está último.

Los pasacalles contra Saone, Damiani y Cavallero.

En este contexto, en las últimas horas aparecieron pasacalles en contra de una parte de la Comisión Directiva de Independiente. Tal y como había ocurrido a inicios del mes de junio Pablo Cavallero, mánager de la institución, volvió a ser uno de los señalados por los hinchas.

Esta vez, a diferencia de la anterior, su nombre no estuvo solo. Al ex arquero lo acompañaron Jorge Damiani, secretario deportivo de la institución, quien fue clave para el desembarco del ex mánager de Vélez. Por último, se pudo apreciar el nombre del secretario general Daniel Seoane, quien además de estar en esta gestión había sido secretario de convivencia y seguridad durante parte de la presidencia de Hugo Moyano.

"Seoane, Damiani, Cavallero... Fuera de Independiente", rezaban los pasacalles que aparecieron en las inmediaciones del Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La relación parece estar rota y no habría marcha atrás. ¿Qué pasará con el futuro de Independiente?