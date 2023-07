La queja del DT de Independiente Medellín contra San Lorenzo: “Cuando un equipo quema tanto…”

San Lorenzo logró una gran victoria en su visita a Independiente Medellín en el marco de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Con gol de Adam Bareiro a los 12 minutos del complemento, el Ciclón se quedó con el primer chico que lo ilusiona de cara a la revancha.

El que no se retiró conforme del estadio fue Alfredo Arias. El director técnico del elenco colombiano, que llegó a hacerse cargo del equipo hace poco más de una semana, enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y no ocultó su fastidio contra los fallos arbitrales.

Para comenzar, el DT de Independiente Medellín manifestó: “Ahora miré la jugada del penal porque en cancha reclamo y me dicen que hubo una falta. Después de otras discrepancias de cuando un equipo quema tanto tiempo y con tantos jugadores atendidos, cinco minutos con 10 cambios. Hay cosas que uno quiere mejorar de la actitud, de pedir que no simulemos, pero es difícil si las reglas no las cumplimos”.

“Yo no me voy conforme, pero sí esperanzado, vi a nuestro equipo no rendirse, no se rindió cuando el rival se paró con dos línea de cinco. Fuimos bien. A veces lo difícil es atacar y después con diez era más difícil. Llevo muy poco de entrenamientos, traté de variar lo menos posible", añadió.

