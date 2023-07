La fuerte frase de Zielinski tras la caída de Independiente ante Newell’s: “Estamos jugando con un revólver en…”

Ricardo Zielinski, DT de Independiente, adujo entender los silbidos y reprobaciones del público tras el partido, aunque también remarcó que perder “dos partidos seguidos” implica que parece que “no servís para nada”. El equipo de Avellaneda ofreció una discreta producción y terminó sucumbiendo sin atenuantes ante un Newell's que pudo haber concretado un triunfo más abultado.

“Acá perdés dos partidos seguidos y no servís para nada. Eso lo sabemos. Como también que si ganamos dos o tres partidos seguidos somos unos fenómenos”, dijo el director técnico del Rojo, que agregó: "A partir del primer gol nos pusimos nerviosos. El rival también juega y lo hizo mejor".

Zielinski reconoció que Independiente “no tuvo un buen partido” y aseguró que a los delanteros de (Martín Cauteruccio, Matías Giménez) “no les pudo llegar bien la pelota”, expresó. Luego fue todavía más crudo en su análisis: "Nos vamos muy preocupados pero estamos preocupados desde el primer día, ya sabíamos que iba a ser difícil".

"No soy de dar puntajes pero no ha sido bueno, nos superaron los nervios y sí, cuando la cosa no viene bien hay que tener convicción e ir para adelante. Los resultados nunca se nos dieron y eso genera un nerviosismo. Estás permanentemente jugando con un revolver en la cabeza", expresó el Ruso en la conferencia post partido.

De cara al mercado de pases y a los posibles refuerzos, el director técnico indicó que “estamos apuntando a jugadores que ayuden a mejorar al equipo. Los que están, en un ámbito mejor, van a mejorar", puntualizó. Independiente, con 25 puntos en la clasificación y apenas 6 por encima de Huracán, enfrentará este domingo a las 21.30 a Central Córdoba, por la 25ta. Jornada.