La fuerte advertencia de Prigioni para el futuro de la Selección argentina de básquet: "Si no le..."

La Selección argentina de básquet dio vuelta la página y se reunirá en Alicante, España para preparar el Preolímpico de las Américas. Pese a que el objetivo es clasificar al repechaje para París 2024, el dolor por no clasificar al Mundial de este año persiste. No obstante, Pablo Prigioni aseguró que ya no hay tiempo para arrepentirse, pero sí para hacer autocrítica y ver los factores que llevaron a la primera gran ausencia albiceleste desde Sídney 2000.

En diálogo con el programa 3x3 en UcU Web Radio, el entrenador del Alma habló sobre lo que se viene, pero también de lo sucedido en Mar del Plata a fines de febrero: "Merece que hagamos un análisis bien profundo como Confederación para ver por qué nos quedamos afuera del Mundial", sentenció. La Copa Mundial de la FIBA se disputará en Filipinas, Indonesia y Japón del 25 de agosto al 10 de septiembre.

Al ahondar en detalles, el exbase lanzó una advertencia de cara al futuro: "De repente, una pequeña ventaja que vos podés tener por talento, calidad u otras cosas, muchas veces estas ventanas de Eliminatorias te igualan o te perjudican y te deja vulnerable [...] Hay que ser muy honestos, asumir responsabilidades. Sobre todo, para ver de qué manera evitamos que nos vuelva a pasar. Si este sistema llegó para quedarse, nos puede volver a pasar si no le encontramos la vuelta", disparó.

Prigioni asumió a falta de un puñado de partidos en las Eliminatorias.

Además, Prigioni valoró las ganas de sus jugadores de estar en Preolímpico de las Américas, que será del 14 al 20 de agosto: "Estar en la Selección argentina es un privilegio enorme. Sé que hacemos sacrificios, las familias hacen sacrificios, pero por encima está que es un privilegio. Yo lo siento así, y sé que la mayoría de los jugadores también", señaló el cordobés, que también hace las veces de asistente de los Minnesota Timberwolves de la NBA.

Por último, el entrenador lamentó no haber tenido más tiempo de trabajo con este plantel, pero destacó que la gira por España será una gran oportunidad para plantar su idea de juego: "Sentí que solo tuve la oportunidad de dirigir a los chicos en las ventanas y la Americup [certamen que ganó en 2022]. En ningún momento tuve la capacidad de tener una preparación con ellos, donde uno puede realmente preparar el equipo con muchos conceptos e ideas", concluyó.

Los 16 convocados por Prigioni para la Selección argentina

Luego conocer la prelista de 16 jugadores, se armó cierto revuelo alrededor de las bajas de piezas claves como Nicolás Laprovíttola, Leandro Bolmaro y Marcos Delía. Sin embargo, Prigioni reconoció que supo comprender las razones detrás de la decisión de cada uno de estos jugadores: "No me molestó. Los jugadores que decidieron no estar plantearon sus temas personales y yo los respeto y entiendo. Los vamos a extrañar muchísimo, pero al mismo tiempo abre la oportunidad a algunos jugadores jóvenes", destacó.